VIDEO O fetita de patru ani, luata de curenti pe unicornul sau gonflabil preferat, a fost salvata de un feribot grecesc

O fetita care se juca in mare pe unicornul ei gonflabil a fost purtata in larg de curenti. Ea a fost salvata de un feribot local, in largul localitatii elene Antirion, situata la Golful Corint. Duminica, 23 august, fetita, in varsta de 4 ani ar fi scapat atentiei parintilor si ar fi fost luata de valuri, in timp ce se afla pe unicornul sau gonflabil preferat, relateaza Keep Talking Greece. Cand au realizat ca nu-si gasesc fiica, parintii au informat autoritatile portuare, care l-au alertat la randul lor pe capitanul feribotului local. Capitanul feribotului – care asigura legatura intre Rio si…