VIDEO: O clădire din Kiev a fost atacată cu drone O cladire din Kiev a fost atacata cu drone. Un rezident, Maksym, care nu și-a dat numele de familie, a aratat dormitorul copilului sau, unde patul și podeaua erau acoperite de sticla sparta, cu gauri de la schije deasupra patului. „Ferestrele au fost aruncate in aer. Totul este deteriorat”, a spus el. Locuitorii din capitala ucraineana Kiev au fost indemnați sa se indrepte spre adaposturile antiaeriene vineri dimineața devreme, in timp ce sirenele au rasunat in tot orașul, la o zi dupa ce Rusia a efectuat unul dintre cele mai mari atacuri aeriene de cand a inceput razboiul in februarie. La scurt… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

