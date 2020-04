Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 14 ani mass-media romaneasca primea un anunț din partea jurnalistei, anunț prin care iși anunța retragerea și intrarea intr-un alt proiect in colaborare cu una din marile companii petroliere din Romania, OMV Petrom. Acum se pare ca jurnalista a decis sa revina, și nu oricum, ci direct la…

- Scandal in muzica romaneasca de petrecere. Deși au fost colegi de scena, Vladuța Lupau și Armin Nicoara demonstreaza ca „prietenii sunt dușmanii cu care se poate incheia un armistițiu”. Artista a fost atacata dur de saxofonist dupa ce i-a scos un solo artistului dintr-o piesa celebra. Cum a reacționat…

- HAI BARLAD!!…George Chicos (37 de ani) si Ionut Andrei Nasui (31 ani), cei doi frati din Barlad care se numara printre cei mai buni somelieri din Romania (degustatori de vinuri), ataca din nou concursul „Marea Degustare de la Iasi”, ajunsa la cea de a doua editie. La prima editie de anul trecut la care…

- Shannen Doherty, in lacrimi la tv! Brenda din Beverly Hills are cancer in stadiu avansat Celebra actrita Shannen Doherty a marturisit astazi, cu lacrimi in ochi, ca a fost din nou diagnosticata cu cancer. Asta la trei ani dupa ce fusese declarata vindecata de aceeasi maladie grea. Invitata in platoul…

- PPDA ar putea scufunda celebra corabie a Maiei Sandu, daca PAS ii va neglija interesele politice. Declarația a fost facuta de politologul Corneliu Ciurea, in cadrul emisiunii ”ATITUDINI” de la Radio Sputnik.

- Sanziana Negru, o celebra bloggerita din Romania, a fost prinsa in mijlocul unei adevarate rascoale in Brazilia. Peste 100 de mii de oameni au devenit violenti, iar politia a intervenit in forta pentru a-i putea dispersa.

- Atacatori suspectati de apartenenta la o grupare jihadista au ucis joi 25 de soldati si au ranit alti sase intr-un atac comis impotriva unui post al armatei Nigerului in vestul tarii, in apropiere de frontiera cu Mali.

- Jennifer Aniston a primit inelul de logodna? Cine este noul barbat din viata ei? Ca in fiecare an, Jennifer Aniston reuseste sa se numere printre vedetele cu cele mai reusite aparitii la toate evenimentele importante la care participa. Nu a facut exceptie nici aseara, la ceremonia de decernare a Globurilor…