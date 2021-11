VIDEO Noua mascotă a naționalei de fotbal a României Federația Româna de Fotbal a anunțat, pe siteul oficial, ca prima reprezentativa are o noua mascota: este vorba despre ciobanescul carpatin.



La antrenamentul de luni al elevilor lui Mirel Radoi și-a facut apariția și noua mascota a primei reprezentative. Nu doar un singur exemplar, ci mai multe.







Au ramas de disputat în Grupa J



11 noiembrie 2021



Armenia - Macedonia de Nord

Germania - Liechtenstein

România - Islanda



14 noiembrie 2021



Armenia - Germania

Liechtenstein - România

Macedonia de Nord - Islanda.



