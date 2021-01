Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane s-au adunat in fata Ministerului Sanatatii, in a doua zi de proteste, in urma incendiului de la Institutul “Matei Bals”. Protestatarii au steaguri si vuvuzele si solicita o reforma a sistemului de sanatate, precum si asumarea responsabilitatii in urma tragediei de vineri. Acestia…

- Dupa tragedia de la spitalul Matei Balș, fostul premier Victor Ponta l-a aratat cu degetul pe Vlad Voiculescu, actualul ministru al Sanatații, cel care in filmul Colectiv era printre cei mai vocali contestatari ai sistemului sanitar, dar „rezolva totul”. „Romania anului 2021 ! In filmul de pe HBO Vlad…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat vineri, la Sibiu, ca Departamentul de Situatii de Urgenta (DSU) analizeaza ce masuri trebuie luate in toate spitalele din Romania, urmand sa se efectueze controale pentru a se evita repetarea tragediei de la Institutul "Matei Bals", unde cinci pacienti cu COVID-19 au…

- La doua luni diferența Romania se confrunta cu o noua drama. Vineri dimineața un incendiu a izbucnit la Institutul „Matei Balș” din București. O tragedie trasa la indigo a avut loc in urma cu doua luni, la Piatra Neamț, cand secția ATI a Spitalului Județean a luat foc. In timp ce in urma cu doua luni,…