Stiri pe aceeasi tema

- Minneapolis devine din nou scena protestelor și violențelor intre manifestanți și polițiști, chiar in timp ce are loc procesul lui Derek Chauvin, polițistul care l-a ucis pe George Floyd. Noi proteste au inceput in metropola americana dupa ce polițiștii au impușcat mortal un tanar de culoare dupa un…

- Un tanar de culoare a fost impuscat mortal de politie duminica in zona metropolitana a orasului Minneapolis dupa ce a fost oprit pentru o incalcare a traficului rutier, informeaza luni agentia Reuters. Incidentul, survenit la circa 15 kilometri de locul unde a fost omorat George Floyd…

- Confruntari intre forțele de ordine și protestatari, in Brooklyn Center, statul Minnesota, dupa ce un polițist l-a impușcat mortal pe Daunte Wright, 20 de ani, un barbat de culoare, oprit la filtru in orașul aflat la nord de Minneapolis, informeaza BBC. Ofițerii au folosit gaze lacrimogene pentru a…

- Seful fortelor de ordine din Minneapolis a declarat luni în fata juratilor ca Derek Chauvin a "încalcat regulile" si "valorile" politiei în timpul arestarii lui George Floyd, informeaza AFP și Agerpres. Sa îngenunchezi pe gât "ar putea fi rezonabil…

- Presiunea exercitata pe gâtul lui George Floyd de catre agentul Derek Chauvin „a încalcat regulile” în vigoare în cadrul poliției din Minneapolis, a declarat luni șeful forțelor de ordine din acest ora din nordul Statelor Unite, relateaza AFP și Reuters. Aceasta…

- Un tribunal din Minnesota a stabilit un al treilea capat de acuzare impotriva lui Derek Chauvin, si anume de crima de gradul trei, in contextul in care fostul politist din Minneapolis a fost inculpat de crima de gradul doi, un capat de acuzare mai grav, in uciderea afroamericanului George Floyd la…

- În spatele unui cosciug alb acoperit cu trandafiri rosii, mii de persoane au defilat duminica în orașul american Minneapolis, pentru a cere „dreptate”, cu o zi înainte de procesul politistului alb care l-a ucis pe afro-americanul George Floyd, relateaza AFP și The Guardian.…

- Cinci oameni au fost raniți marti in urma unui atac armat intr-o clinica din orașul Buffalo, statul american Minnesota. Poliția a reținut un suspect, un localnic in varsta de 67 de ani, care a mai avut in trecut probleme cu legea, scrie abcnews.go.com . Un barbat, in varsta de 67 de ani, a deschis focul…