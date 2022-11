Jurnaliștii Associated Press au publicat imagini in premiera ale masacrului comis de ruși in martie, majoritatea fiind filmate de camere de supraveghere ale localnicilor. Imagini cu masacrul de la Bucea, comis de ruși Imaginile au fost publicate sub forma unui mini-documentar, in colaborare cu Frontlinepbs și SITU Research. Potrivit AP, rușii ar fi pus la cale o ”operațiune de curațare”, menita sa descurajeze populația civila in a se alatura Kievului in lupta contra Rusiei. In cele 14 minute și 22 de secunde de documentar , sunt rezumate sute de ore de inregistrari ale camerelor de supraveghere,…