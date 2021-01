Stiri pe aceeasi tema

- Gaze lacrimogene au fost folosite în rotunda Capitoliului dupa intrarea protestatarilor pro-Trump au intrat în cladirea Congresului și oficialii au fost instruiți sa ia maști de gaz, au declarat doi dintre ei pe Twitter, relateaza AFP. „Poliția ne-a cerut sa luam maști de gaz pentru…

- UPDATE 21:40 Donald Trump le cere partizanilor sai sa protesteze pașnic.UPDATE: Senatorii au fost evacuați, iar unii au relatat ca s-au folosit gaze lacrimogene pentru a-i indeparta pe protestatari.They are storming DC!Trump supporters just tore down some barriers at the Capitol in Washington, DC #StopTheSteal…

- Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump au patruns miercuri in plenul Camerei Reprezentantilor, care fusese deja evacuata, si s-au implicat intr-o confruntare armata cu agentii de securitate de la Capitoliu din Washington, care au transmis ca au auzit focuri de arma, relateaza Agerpres,…

- Statele Unite sunt in stare de asediu. Suporterii lui Donald Trump au patruns cu forța in cladirea Capitoliului de la Washington, motiv pentru care procesul de validare a victoriei lui Joe Biden la președinție, inceput miercuri de Congresul SUA, a fost suspendat, scrie HotNews.ro. Cu puțin timp inainte,…

- UPDATE 2: Mai mulți manifestanți care il susțin pe Donald Trump au intrat in cladirea Capitoliului de la Washingon. Sesiunile care aveau loc la Senat și Camera Reprezentanților au fost amanate din cauza tensiunilor dintre manifestanți și forțele de ordine. Parlamentarii s-au adunat sa confirme alegerea…

