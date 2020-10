Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor cutremurului de vineri in orasul Izmir din vestul Turciei a urcat la 27, a anuntat sambata agentia oficiala de presa Anadolu, citand autoritatea nationala de gestionare a dezastrelor AFAD. Numarul ranitilor se ridica la peste 800 in acest moment.

- Cutremurul de 6.7 pe scara Richter a avut loc vineri la ora locala 15.01, la o adancime de 16,5 kilometri in districtul Seferihisar din Izmir. A fost urmat de 196 de replici. Cutremurul a fost resimtit atat in insulele grecesti din Marea Egee, cat si in orasele turcesti din apropiere, inclusiv in…

