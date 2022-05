Stiri pe aceeasi tema

- "Am fost surprinsi sa constatam ca rezultatul votului juriului Romaniei nu a fost preluat in calculul clasamentului final, organizatorii atribuind un alt set de punctaje concurentilor din finala, in numele juriului tarii noastre. Precizam ca juriul din Romania a decis sa acorde punctaj maxim reprezentantilor…

- TVR reacționeaza dupa izbucnirea scandalului privind anularea votului juriului Romaniei de catre organizatorii Eurovision și transmite ca regulile au fost schimbate in timpul jocului, cerand explicații organizatorilor. TVR a transmis ca și-a asumat in totalitate angajamentul de participare la Eurovision…

- Sambata seara, 5 martie, s-a stabilit cine ne va reprezenta la Eurovision 2022, care va avea loc la Torino, in mai. TVR a transmis in direct finala selectiei nationale, prezentate de Aurelian Temisan si Eda Marcus. Zece melodii si artistii care le-au interpretat au fost in competitie pentru a merge…