- Premierul Nicolae Ciuca a discutat, joi, cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, despre situatia de securitate si dezvoltarea relatiilor dintre cele doua tari. "Romania si Polonia sunt doi piloni de stabilitate in regiune care sustin abordarea coordonata a NATO pe Flancul Estic", a aratat Ciuca.…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, miercuri noaptea, un mesaj de condoleante in urma tragicului accident in urma caruia un elicopter si un MIG s-au prabusit, in Dobrogea. Vom pastra vie memoria celor cazuti in misiunile de aparare a Romaniei, spune seful Executivului. Fii la curent cu cele…

- Presedintele polonez Andrzej Duda indeamna sambata Uniunea Ruropeana (UE) sa primeasca Ucraina ca stat membru, in mod expres, relateaza The Associated Press. Polonia indeamna Uniunea Europeana (UE) sa acorde Ucrainei statutul de stat candidat, pledeaza presedintele polonez intr-un mesaj postat pe…

- Premierul Nicolae Ciuca a vizitat vineri seara punctul de trecere a frontierei cu Ucraina de la Siret. Acesta a fost intrebat despre temerile ca, dupa Ucraina, Rusia ar putea ataca Republica Moldova. Premierul nu a exclus aceasta posibilitate, referindu-se doar la garanțiile de securitate pe care…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, in deschiderea ședinței de guvern, ca joi are loc o ultima ședința a comitetului interministerial pentru masurile de protecție a populației impotriva scumpirilor. Aceste masuri sunt in mare parte finalizate și vor fi anunțate dupa ședința de joi, a mai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost protagonistul unui moment amuzant la Munchen, unde era intervievat de jurnalista de la CNN, Christiane Amanpour.

- Premierul Nicolae Ciuca a facut apel public la continuarea respectarii masurilor de protecție anticoronavirus, dupa decizia de ieri a CCR care a stabilit ca obligația de a purta masca in aer liber a fost instituita neconstituțional.

- Alexandru Rafila, ministrul sanatatii, a comentat decizia CCR potrivit careia obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiul public a fost impusa prin mijloace legale neconstituționale.