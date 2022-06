Stiri pe aceeasi tema

- DNSC: Atenție marita și nu accesați link-uri primite de la necunoscuti Foto: pixabay.com Lista adreselor IP utilizate pentru atacuri cibernetice în contextul razboiului din Ucraina a crescut exponențial în weekend-ul pe care l-am trecut cu bine, odata cu acțiunile împotriva…

- Patriarhul Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, a transmis, in ajunul Pastelui, ca spera ca razboiul din Ucraina sa se incheie in curand, dar nu a condamnat razboiul declansat de Rusia, transmite BBC. „Fie ca Domnul sa impace mai intai de toate poporul nostru din Ucraina, din Donbas, unde inca se…

- Vitali Kiricenko, 47 de ani, solistul trupei rock „Numarul 482”, și inginerul de sunet Igor Dubrovski, 56 de ani, liderul grupului „Nu-ți fie frica, Mașa” s-au inrolat in armata ucraineana. Ei au vorbit publicației ucrainene Vesti despre experiența lor pe front. „Am reușit sa le cant camarazilor doar…

- „Mulțumesc lui Dumnezeu ca baiatul meu este in viața. Pana acum au disparut deja 10 soldați din regimentul lui. Va implor, opriți aceasta varsare de sange! Dați-mi inapoi baiatul, va implor! Și inapoiați-le celorlalte mame copiii lor de pe front! Opriți razboiul!Uitați-va la el, este doar un copil.…

- ”Despre criza alimentara nu cred ca va putea fi vorba in Romania” Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu.FOTO: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Apel Matinal - Realizator: Catalin Cîrnu - Acum o saptamâna urmaream fluxul de știri care ne oferea și imaginea autoutilitarelor…

- Momente emotionante la Catedrala Mitropolitana din Iasi, astazi, 13 martie, in Duminica Ortodoxiei. In Sala Eclesia din muzeul Ansamblului Mitropolitan din Iasi, a fost savarsita slujba Sfintei Liturghii in limba slavona, in prezenta a numerosi refugiati ucraineni. Randuiala liturgica a fost savarsita…

- Cei mai multi refugiati ajunsi in Romania pleaca spre alte tari europene RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Odata ajunsi în România, cei mai multi dintre refugiati pleaca spre alte tari europene, dar unii ramân si nu stiu încotro s-o apuce. Sunt…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Chiril, a afirmat ca paradele comunitatii gay au fost unul dintre motivele pentru care Rusia a invadat Ucraina. Patriarhul Moscovei este un vechi aliat al presedintelui Vladimir Putin, conform CNN. Conflictul din Donbas este despre "o respingere fundamentala a presupuselor…