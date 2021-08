Stiri pe aceeasi tema

- Doua milioane lei (400.000 euro) este valoarea investiției pe care o firma din Campina se angajeaza sa o realizeze in cazul in care administrația locala accepta sa-i concesioneze ștrandul, terenul de minifotbal și hotelul (cu tot cu restaurant) de la Casa Tineretului. Firma in cauza (Lixator SRL Campina)…

- USR PLUS sustine ca includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO, decizie luata marti, reprezinta "o sansa uriasa" pentru comunitatea locala, pentru dezvoltarea si conservarea patrimoniului. "Zi istorica pentru istoria romanilor! Rosia Montana a fost inclusa in Patrimoniul…

- Primarul liberal al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, si-a reafirmat, duminica, sprijinul pentru premierul Florin Citu la presedintia PNL, aratand ca alegerile din partid "nu sunt impotriva cuiva", arata Agerpres. "Am regasit in actualul premier Florin Citu premierul capabil sa duca Partidul…

- Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, considera ca anul 2024 va fi unul „cumplit de greu” din punct de vedere politic si atrage liberalilor atentia ca, inainte de interesul fiecaruia, acestia trebuie sa puna „familia” liberala din care fac parte. „Trebuie sa avem aceasta capacitate de a ne…

- Comisia Europeana inițiaza acțiuni in justiție impotriva Ungariei și Poloniei pentru ca incalca drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTIQ. Executivul european lanseaza proceduri de constatare a neindeplinirii obligațiilor impotriva Ungariei și Poloniei in legatura cu egalitatea și protecția drepturilor…

- Patru posturi independente de televiziune din Georgia si-au suspendat miercuri emisia pentru 24 de ore in semn de protest fata de atacurile impotriva reprezentantilor mass-media si uciderea brutala a unui cameraman, relateaza AFP. Decesul, survenit duminica, al lui Alexandr Laskarava, un cameraman…

- Moartea angajatului școlii Aninoasa care ii insoțea pe elevi in microbuzul privat care ii transporta la unitate de invațamant este Post-ul Comunitatea locala il plange pe Gheorghe Soare, salvatorul copiilor din microbuzul morții apare prima data in Gazeta Dambovitei .