Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei: Primele firme vor primi in trei zile banii din granturile acordate de Guvern. Saptamana viitoare vor fi lansate si granturile pentru investitii Primele firme vor primi in urmatoarele trei zile banii din granturile acordate de Guvern pentru companiile afectate de criza Covid-19,…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a fost testat pozitiv la SARS-COV2. Anunțul a fost facut luni, chiar de acesta pe pagina sa de Facebook. „Astazi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul si sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a fost testat pozitiv cu COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de acesta, printr-un mesaj public, postat pe o rețea sociala. „Astazi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a fost testat pozitiv la SARS-COV2, potrivit unui anunt facut de acesta pe pagina sa de Facebook. "Astazi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul si sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru plecarea…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu (PNL), a anunțat luni seara ca a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Este primul ministru care s-a infectat cu COVID-19. Totodata, el a mai precizat ca in prezent nu are simptome grave și se simte bine. De asemenea, el a facut…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu (PNL), a anunțat luni seara ca a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Este primul ministru care s-a infectat cu COVID-19.Citește și: PSD vede posibila intrarea la guvernare (surse) „Astazi am fost testat pozitiv…

- Ministerul Economiei a deschis, joi, inscrierile pentru granturile de capital de lucruri pentru interprinderile mici și mijlocii. In primele 10 minute de la deschidere, s-au inscris peste 7.000 de IMM-uri, a anuntat, joi, pe Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.…

- Banii provin din fonduri externe nerambursabile și va fi acordat de Ministerul Economiei, Energiei și a Mediului de Afaceri (MEEMA). Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va dezvolta, pe baza cerințelor operaționale furnizate de MEEMA, un sistem informatic integrat, scopul acestuia fiind gestionarea…