Un locotenet din armata USA a fost filmat pe 5 decembrie 2020 in timp ce doi polițiști l-au scos din mașina sub amenințarea armelor, stropit cu spray paralizant, lovit la picioare și incatușat. Imaginile au aparut in spațiul public, iar guvernatorul statului american Virginia, Ralph Northam, a ordonat duminica declansarea unei anchete, relateaza luni AFP, citata de Agerpres.Imaginile il arata pe locotenentul Caron Nazario, afro si latino-american, intreband de mai multe ori cu ce a gresit si declarand "asta-i o porcarie totala", in timp ce politistii ii ordona sa iasa din masina. Agentii il acuza…