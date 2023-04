Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii catolici din intreaga lume sarbatoresc astazi Paștele. Noaptea trecuta, in timpul slujbei de Inviere oficiate la Vatican, Papa Francisc a facut referire și la razboiul din Ucraina, scrie Hotnews.In cuvantarea sa, suveranul pontif a vorbit despre amaraciunea, disperarea si deziluzia pe care…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici, care sarbatoresc astazi Pastele, calde urari de sanatate si prosperitate. Seful statului le-a urat acestora ca Invierea Domnului sa le aduca bucurie in suflete si rasplata pacii si a armoniei.…

- Peste un miliard de creștini catolici și protestanți din toata lumea sarbatoresc in aceasta noapte miracolul Invierii. La Vatican, Papa Francisc a oficiat slujba de Inviere in Bazilica Sfantul Petru și a facut un nou apel la pace. Slujbe de Inviere au avut loc și in bisericile catolice și protestante…

- Papa Francisc a participat la slujba oficiata in Piata Sfantul Petru de la Vatican in Duminica Floriilor, important eveniment din calendarul crestin ce marcheaza inceputul Saptamanii Sfinte.

- Este duminica Floriilor pentru catolicii din intreaga lume. In Piata Sfantul Petru din Vatican are loc slujba de Florii oficiata chiar de Papa Francisc. Sfantul Parinte a fost externat ieri din spitalul Gemelli din Roma, unde a fost internat din cauza unor dificultati de respiratie.

- Pe 8 Martie a fost „Ziua Internaționala a Femeii”, ocazie in care Papa Francisc a facut apel pentru a da o voce femeilor, impotriva violenței și pentru egalitate, in timpul intalnirii pe care a avut-o la Vatican cu participanții de la „Alianța strategica a universitaților catolice de cercetare”, SACRU,…

- Paștele catolic 2023 pica la inceputul lunii aprilie, la o data diferita de Paștele ortodox. Paștele este considerat cea mai importanta sarbatoare a creștinatații, care comemoreaza Invierea lui Iisus Hristos și pentru care enoriașii se pregatesc in fiecare an așa cum se cuvine.