Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au primit luni ordin de evacuare de pe malul sudic al lacului Tahoe, in California, o zona turistica amenintata de un incendiu care face ravagii in regiune de peste doua saptamani, informeaza AFP marti. Numit Caldor Fire, incendiul forestier a mistuit deja peste 700 de…

- Mii de persoane au primit luni ordin de evacuare de pe malul sudic al lacului Tahoe, in California, o zona turistica amenintata de un incendiu care face ravagii in regiune de peste doua saptamani, informeaza AFP marti. Numit Caldor Fire, incendiul forestier a mistuit deja peste 700 de kilometri patrati,…

- Incendiile din California tot mai mult se înrautațesc, aceste sunt alimentate de vânturile puternice. Focului „Dixie” i s-a alaturat un alt „Caldor”, lânga un catun montan. Deși este mai mic, a devenit una dintre principalele amenințari în statatul…

- Un doctor american susține ca raspandirea variantei Delta a coronavirusului pare sa convinga unii antivacciniști sa se inoculeze cu vaccinul impotriva COVID-19, chiar daca acest lucru inseamna sa mearga pe ascuns in spitale ca sa fie imunizați. Fenomenul este confirmat de o analiza realizata de Bloomberg,…

- Incendiile violente de vegetație din nord-vestul Statelor Unite și sud-vestul Canadei au facut ca Luna plina din acest weekend sa aiba o nuanța portocalie, din cauza fumului purtat spre est, scrie Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 s-a produs joi dupa-amiaza in apropiere de granita Californiei cu Nevada si a fost resimtit in special in orasul Sacramento, nefiind semnalate daune, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit Institutului american de geofizica (USGS), cutremurul a avut loc in nordul…

- Astazi ar fi trebuit sa fie o zi importanta pentru Liviu Dragnea. Era ziua in care ar fi trebuit sa primeasca o decizie in dosarul penal privind vizita din 2017 in America. La acel moment Liviu Dragnea participa la investirea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite ale Americii. Ulterior, procurorii…

- Kim Jong Un, președintele Coreei de Nord, a anunțat, vineri, ca este pregatit sa poarte un dialog cu reprezentanții Statelor Unite ale Americii (SUA). De asemenea, dictatorul de la Phenian este pregatit și pentru o confruntare. Kim Jong Un a spus ca este necesar ca țara sa fie pregatita și pentru dialog,…