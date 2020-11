Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat în vârsta de 10 ani din Italia a fost operat de un cancer la maduva spinarii, interventia chirurgicala fiind realizata în timp ce un muzician cânta la un pian adus în sala de operatii, a anuntat spitalul în care a avut loc interventia, relateaza agenția ANSA…

- Italia se indrepta catre carantina totala. Decizia va fi luata in 15 noiembrie, daca numarul contaminarilor nu se reduce pana atunci. De miercuri intra in vigoare noi restricții in anumite zone, informeaza Mediafax.

- Clipe de groaza pentru o asistenta din Anglia care a aflat ca a fost infectata cu noul COVID-19, dar și ca are cancer chiar in timpul sarcinii. Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, in acele momente cumplite, soțul a parasit-o. Care este acum starea de sanatate a femeii?

- Diego Armando Maradona se confrunta cu probleme mari de sanatate, la doar cateva zile distanța de la aniversarea varstei de 60 de ani. Unul dintre cei mai mari fotbaliști din lume a fost internat intr-un spital din Buenos Aires dupa ce s-a simțit rau. Medicii au descoperit un hematom subdural, astfel…

- Un studiu recent arata ca stresul resimtit de mama in timpul sarcinii se poate traduce printr-un risc crescut de astm la copil. Cercetatorii au rugat parintii a 4.231 de copii sa completeze un chestionar legat de stresul psihologic resimtit in al doilea trimestru al sarcinii si au repetat cercetarea…

- Un jandarm din Carei a readus bucuria unui copil, dupa ce a gasit tractorul de jucarie uitat in apropierea unei terase. Aflat in serviciu de patrulare in municipiul Carei, in cursul nopții trecute, plt. maj. Biro Mihaly a gasit un tractor de jucarie in apropierea unei terase. Convins fiind ca un copil…

- Știm cat de tare iți place sa te joci FIFA. Strange gașca și hai la turneu! Va jucați FIFA și ajutați un copil bolnav de cancer sa aiba parte de activitați educative și distractive in spital. Asociația Little People va organiza pe 3 octombrie Turneul Caritabil de FIFA 20. Intrecerea se va desfașura…