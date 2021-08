Stiri pe aceeasi tema

- Zabiullah Mujahid, purtatorul de cuant al talibanilor, a declarat la conferința de presa de marți, ca femeile nu ar trebui sa iasa din casa, pentru a merge la servici, desigur, totul doar pentru propria lor siguranța, potrivit Antena3. Astfel, eforturile de PR ale talibanilor par zadarnicite,…

- Celebra actrița americana Angelina Jolie, 46 de ani, s-a alaturat vineri rețelei de socializare Instagram pentru a vorbi internauților despre situația din Afganistan și despre femeile și copiii care se afla acum in pericol, sub controlul talibanilor, scrie People . In prima sa postare, Angelina a facut…

- „In aer era un sentiment general ca probabil am fi murit daca acel avion nu ne-ar fi luat”, spune jurnalistul afgan Ramin Rahman, pentru The Guardian . Tanarul de 27 de ani a fost evacuat, luni, din țara aflata sub controlul talibanilor cu un avion militar american, alaturi de alte sute de persoane.…

- Odata cu revenirea la putere a fundamentalistilor în Afganistan, femeile vor pierde drepturile elementare, sustine o organizatie care lupta pentru drepturile lor și care a reamintit cele 29 de interdicții dure pe care femeile afgane le-au suferit sub regimul taliban între 1996 și 2001.…

- Strazile din Kabul sunt pline de talibani, in timp ce majoritatea cetațenilor afgani stau ascunși in case. Cei care se incumeta pe strazi sunt de barbați și copii curioși. Femeile sunt mult mai puține și poarta burka. Sentimentul anxietații, teama și nesiguranța sunt cuvintele cheie care descriu viața…

- Judecatoarea afgana Tayeba Parsa de la Curtea de Apel din Kabul a declarat, intr-un intervu acordat revistei Forumul Judecatorilor, ca „singura modalitate de a fi in viata si in siguranta pentru femeile judecator din Afganistan este sa emigreze". „Talibanii cred ca regulile Islamului interzic femeilor…

