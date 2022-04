Stiri pe aceeasi tema

Trupele rusești au intrat in orașul Slavutich, oraș aflat in regiunea Kiev. Acesta este poziționat geografic intre Kiev și Cerhnihiv.

Presedintele francez Emmanuel Macron, candidat la realegerea sa, va avea primul miting de campanie pentru alegerile prezidentiale sambata, 2 aprilie, la Paris, a anuntat echipa sa, relateaza AFP.

Emmanuel Macron a acuzat guvernul lui Boris Johnson ca nu si-a respectat "declaratiile marete" cu privire la ajutorul acordat refugiatilor ucraineni, care ar trebui sa depuna personal solicitarile de azil la Bruxelles sau Paris pentru a intra in Marea Britanie, relateaza The Guardian.

"Europa s-a schimbat sub impactul pandemiei, se va schimba mai repede si mai puternic sub impactul razboiului", a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron la Versailles, in apropiere de Paris, inainte de inceputul unui summit informal al Consiliului European, relateaza AFP.

Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Olaf Scholz i-au cerut joi presedintelui rus Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu "imediat" in Ucraina, relateaza The Associated Press, conform News.ro.

Trupele ucrainiene iși apara pozițiile pe patru fronturi, in ciuda faptului ca sunt in inferioritate numerica, a declarat vineri dimineața un oficial din Ministerul ucrainean al Apararii, citat de Sky News.

Conflictul din Ucraina se apropie de granițele Romaniei dupa ce in urma cu puțin timp Rusia a cucerit Isula Șerpilor, potrivit N12.

Președintele Klaus Iohannis a fost primit, miercuri seara, la Paris, de catre omologul sau francez, Emmanuel Macron, pentru un dineu de lucru informal privind situația de securitate din Sahel.