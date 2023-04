Stiri pe aceeasi tema

- PAȘTE 2023: Lumina Sfanta va fi adusa sambata seara la Alba Iulia. Slujba de Inviere la Catedrala din Alba Iulia Lumina Sfanta va fi adusa la Alba Iulia, sambata seara. Aceasta ajunge mai intai, de la Ierusalim, pe Aeroportul ”Otopeni”. Cel care se ocupa de aducerea acesteia in Romania este parintele…

