VIDEO Liderii vest-africani suspendă Mali din instituţiile comune, fără alte sancţiuni Sefii de stat din Africa de Vest au decis duminica in Ghana sa suspende Mali din organizatia lor subregionala comuna dupa o dubla lovitura de stat militara, pe care au condamnat-o, evitand insa alte sanctiuni, noteaza AFP. Presedintii celor 15 tari membre ale Comunitatii economice a statelor din Africa de Vest (ECOWAS) sau reprezentantii lor "condamna cu tarie recenta lovitura de stat" si "dupa lungi discutii (...) decid sa suspende Mali din institutiile ECOWAS", potrivit comunicatului final al acestui summit extraordinar de la Accra. Ei au insistat pentru numirea "imediata" a unui "nou" prim-ministru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

