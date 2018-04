Stiri pe aceeasi tema

- O femela de leu african devenita celebra pentru coama care a inceput sa-i creasca in mod neobisnuit, a decedat la gradina zoologica din Statele Unite unde traia, conform unui anunt facut joi de Zoo Oklahoma City, citat de AFP. In mod normal, numai masculii de leu dezvolta coama, in jurul varstei de…

- Santiago Vergara, mijlocasul argentinian care juca pentru echipa honduriana Montagua si care a fost diagnosticat anul trecut cu leucemie, a incetat din viata, miercuri, in tara sa, a anuntat clubul din Tegucigalpa. TRAGEDIE in FOTBAL. Un jucator de legenda al Romaniei A MURIT Santiago…

- Actrita Aimee Iacobescu, apreciata mai ales pentru rolul Domnitei Ralu din seria „Haiducii“, a murit la varsta de 71 de ani. Artista ar fi suferit de cancer. Nascuta la Unguriu, judetul Buzau, Aimee Iacobescu a jucat pe scena Teatrului National vreme de 40 de ani, din 1968 pana in 2008.

- Actrița DuShon Monique Brown, devenita celebra pentru aparițiile in „Prison Break”, dar și in „Chicago Fire” a murit la doar 49 de ani, intr-un spital din Olympia Field, Illinois. „Anuntam cu tristete decesul indragitei actrite DuShon Monique Brown. SuShon, cunoscuta mai ales pentru interpretarea…

- Actrița britanica Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, au confirmat agenții acesteia. Devenita celebra pentru rolul din producția BBC The Vicar of Dibley, actrița nascuta la Doncaster a aparut și in celebrul film Notting Hill. Actrița a murit din cauza naturale, a anunțat agenta sa. In 1998,…

- Theilade avea 19 ani cand s-a alaturat echipei filmului regizat de Max Reinhardt si William Dieterle pentru Warner Bros. Ea a interpretat rolul Titania in secventa „Triumph of the Night". In timpul productiei Reinhardt a facut-o responsabila de coregrafia filmului. „Midsummer Night's Dream", adaptare…

- Epidemia de gripa face ravagii in Statele Unite. 37 de copii au murit plus foarte multi adulti, dar numarul exact al victimelor nu este cunoscut. Medicii avertizeaza: cei mai vulnerabili in fata bolii sunt cei cu varste cuprinse intre 50 si 64 de ani.

- Cel putin 37 de copii au murit si alte 12.000 de persoane au fost spitalizate ca urmare a epidemiei de gripa din Statele Unite, iar autoritatile sanitare avertizeaza ca epidemia continua sa se extinda, relateaza site-ul BBC News.