VIDEO Lanţ uman de 202 kilometri n Ţara Bascilor, pentru dreptul regiunii de a-şi decide viitorul Zeci de mii de locuitori din Tara Bascilor au format, duminica, un lant uman de aproximativ 202 kilometri, ei facând astfel un apel pentru dreptul la un vot regional pentru independenta, relateaza News.ro, care citeaza Reuters.



Constitutia Spaniei prevede ca tara este indivizibila si tentativa de anul trecut a Cataloniei de a obtine independenta dupa un referendum ilegal a fost urmata de masuri dure.



#Gizakatea -ren amaiera unea harrapatu dugu Donostiako Antiguo auzoan. 201,9 kilometro batu dituzte Donostia, Bilbo eta Gasteiz artean. Txalo zaparradarekin bukatu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

