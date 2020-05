Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbata, ca 15 mai este un termen administrativ, când se termina starea de urgenta, dar a atras atentia ca, din pacate, epidemia de COVID-19 nu s-a încheiat. „Din pacate, epidemia este între noi. Avem si astazi, probabil…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca o decizie in ceea ce priveste prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei va fi luata in functie de evolutia epidemiei de coronavirus."Analizam evolutia epidemiei si in functie de aceasta evolutie vom vedea care este cea mai buna decizie.…