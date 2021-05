Stiri pe aceeasi tema

- Bruxelles, 24 mai /Agerpres/ - Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca lupta impotriva schimbarilor climatice trebuie sa fie echitabila pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene, astfel incat sa fie suportabila si pentru economiile nationale, dar si pentru fiecare cetatean in parte.…

- Camera inferioara a parlamentului francez a aprobat, marți, un set de legi cu o gama larga de acțiuni pentru combaterea schimbarilor climatice. Noua legislația va limita viitoarele extinderi de aeroport, va interzice folosirea incalzitoarelor pentru terasele in aer liber și va limita generarea de deșeuri…

- Ziua Pamantului, sarbatorita pe 22 aprilie, a ajuns la al 51-lea an si este celebrata de peste un miliard de oameni din 192 de tari. Anul acesta se pune accent pe lupta impotriva schimbarilor climatice.

- Ziua Pamantului este sarbatorita, in fiecare an, la 22 aprilie. Earth Day a fost instituita in Statele Unite ale Americii intr-o perioada in care a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai des despre mediul inconjurator și a fost declarata sarbatoare oficiala de catre

- Franța ar urma sa iși modifice constituția pentru a include prevederi legate de lupta impotriva schimbarilor climatice. Adunarea Naționala, camera inferioara a Parlamentului francez a aprobat, marți seara, introducerea in legii fundamentale a republicii franceze prevederilor respective. Ulterior, ele…

