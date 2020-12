Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca intarirea si extinderea Parteneriatului Strategic cu SUA reprezinta un pilon de baza al politici externe a Romaniei.



"Intarirea si extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii reprezinta un pilon de baza al politicii externe a Romaniei, pentru promovarea intereselor fundamentale ale tarii noastre, in spiritul continuitatii si predictibilitatii. Salut progresele semnificative inregistrate in ultimii ani in punerea in practica a viziunii noastre comune, a unui Parteneriat Strategic extins, durabil, dinamic si profund…