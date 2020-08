Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca este bine ca dosarul 10 august va fi in continuare cercetat mai in profunzime si are incredere ca justitia isi va face treaba. Intrebat daca e multumit de activitatea sefului DIICOT in acest caz, Iohannis a spus: „Nu fac o vanatoare de vrajitoare,…

- Andrei Eugen Chitu, tanarul care in vara anului trecut a reusit sa intre prin efractie in sediul Politiei din Cornu, de unde a furat probele dintr-un dosar in care era anchetat, a fost condamnat pe fond la sapte ani si patru luni de inchisoare.

- Novak Djokovici a iesit la atac, dupa ce a scapat de coronavirus, dar si de perioada de izolare care i-a fost impusa dupa ce primul sau test de la revenirea din Croatia, de la Adria Tour, a fost pozitiv pentru COVID-19.

- Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP) crede ca reacțiile negative primite dupa organizarea Adria Tour fac parte dintr-un plan mai complex de discreditare. Novak Djokovic a organizat și promovat Adria Tour, o competiție amicala organizata in Balcani, menita sa readuca jucatorii in forma dupa pauza provocata…

- "Mai exista un lucru care este extrem de periculos in momentul de fata, este cel de presiuni asupra personalului medical. Eu va spun ce se intampla cel putin la noi, la "Matei Bals", unde, fie din cauza board-ului politic, fie din cauza unor incapacitati in a explica suficient lucrurile legate de infectia…

- Alexandru Rafila spune ca exista o presiune foarte mare exercitata asupra personalului medical, presiuni venite atat din sfera politica, dar si din partea pacientilor. „Mai este un lucru care este extrem de periculos in momentul de fața, este cel legat de presiunile asupra personalului medical.…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut joi, cu prilejul marcarii a 30 de ani de la „Fenomenul Piața Universitații”, „lumina” in dosarul Mineriadei. Președintele susține ca „restanța majora a societații romanești” este „o o jignire profunda fața de toți cei care au luptat, cu mainile goale, pentru caștigarea…

- Cei doi ar fi transportat 7,6 kilograme de canabis. Tribunalul Constanta a decis mentinerea in stare de arest preventiv a unei femei din Constanta. Aceasta este acuzata de trafic international de droguri. Tot in acest dosar este cercetat si sotul femeii. Barbatul este cercetat in stare de arest la domiciliu.Dosarul…