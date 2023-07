Stiri pe aceeasi tema

- Toata Piața Unirii va fi decopertata pentru refacerea planșeului de peste raul Dambovița. Lucrarile vor dura un an și jumatate sau doi și vor fi sapate inclusiv o parte din fantanile de la Piața Unirii, a spus primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, la Interviurile Digi24.ro . Lucrarile vor provoca…

- Lucrarile la axa Garii – Nasaudului continua. Maine se va inchide strada Nasaudului, iar strada Andrei Mureșanu se deschide circulației. Strada Andrei Mureșanu s-a inchis la inceputul lunii Mai. Inițial municipalitatea anunța ca lucrarile vor dura pana la final de iunie. Se inchide Strada Andrei Mureșanu.…

- Au inceput lucrarile de modernizare pe doua tronsoane importante ale drumului județean DJ 195: Ardud – Ardud Vii (6,1 km) și Necopoi – Carașeu (7 km). Lucrarile au inceput cu realizarea podețelor transversale care vor asigura eliminarea apelor pluviale. Intreaga investiție se va incheia pana la finele…

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila: Pe strada Anghel Saligny se lucreaza la compactarea carosabilului și speram ca pana la sfarșitul acestei saptamani sa finalizam lucrarile de asfaltare! Ințeleg nemulțumirea locuitorilor din acest cartier, dar nu trebuie sa facem rabat la calitate…

- Planurile pentru DN 28/ E 583 sunt foarte generoase anul acesta, chiar daca investitiile preconizate ar urma sa fie terminate abia in 2027. Primul obiectiv, un pasaj menit sa fluidizeze si sa ofere mai multa siguranta pentru traficul de la intersectia cu Centura Sud a Iasului, intra in faza elaborarii…

- Lucrarile de restaurare la Castelul contelui Bethlen din Arcalia sunt aproape gata. Acesta aparține Universitații Babeș Bolyai, care a prins o finanțare prin Programul Operațional Regional pentru aceste lucrari. Asociația Petrus Italus Trust a facut publice fotografii cu castelul contelui Bethlen din…

- Lucrarile la Pasajul de la Drajna sunt aproape gata. Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel-Ionel Scrioșteanu, a anunțat ca din luna mai se va circula pe noul drum. Trei minute dureaza calatoria pe noua artera de trafic.

- Luna viitoare incep lucrarile de restaurare la “Poarta Dealu-Vanatorilor” din Targoviște, proiectul are o valoare de 4.494.717 lei. In urma demersurilor administrației locale, obiectivul monument istoric clasa A “Poarta Dealu-Vanatorilor”, municipiul Targoviște, Aleea Coconilor, a fost inclus in Programul…