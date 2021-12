Stiri pe aceeasi tema

- "Ca urmare a precipitatiilor abundente, raul Dambovita a iesit din matca pe raza localitatii Gheboieni si a inundat un teren de sport, trei gradini si DJ 702B pe o distanta de circa 200 m. In acest caz, pompierii au intervenit pentru degajarea unui autoturism care a intrat in sant si au evacuat doua…

- Mai multe gospodarii și terenuri au fost inundate, duminica, iar raul Dambovița a ieșit din matca, in urma ploilor abundente din ultimele ore. Avertizarea hidrologica de cod galben in județul Dambovița este valabila pana luni, la miezul nopții.

- Raul Dambovita a iesit din matca si a inundat, duminica, un teren de sport, trei gradini si DJ 702B, pe raza localitatii Gheboieni, informeaza ISU Dambovita. Drumul judetean a fost inundat pe o distanta de circa 200 de metri, iar o masina a ajuns in sant. Nicio persoana nu a fost raniti, transmite…

- Sfarșitul anului 2021 gasește finalizat podul peste paraul Racovița – unul dintre elementele componente ale lotului 3, reprezentat de traseul DJ 711 Baleni -Dobra – Finta – Bilciurești -Cojasca, in lungime de 19,350 km, din cadrul celuimai mare proiect de infrastructura la nivel județean, aflat in curs…

- Județean (CJ) Dambovița, Corneliu Ștefan, a anunțat faptul ca județul Dambovița a obținut ininstanța Sfinxul și Babele din Bucegi, unele dintre cele mai cunoscute monumente naturale ale Romaniei.Sfinxul și Babele sunt amplasate la granița dintre Prahova și Dambovița, iar cele doua județe iși disputa…

- O cisterna care transporta 18 tone de substante periculoase pentru om si pentru mediu s-a ciocnit cu un camion, miercuri dupa-amiaza, pe Drumul National 72, care face legatura intre Ploiesti si Targoviste. Recipientele cu deseuri nu au fost afectate, conform news.ro. Accidentul a avut loc…

- Situația obiectivului de investiții „Pod pe DJ 701 peste raul Argeș, km 31+040, la Ungureni, Corbii Mari” se afla in atenția conducerii Consiliului Județean Dambovița. Intrucat lucrarile au fost sistate in luna iunie a acestui an din cauza lipsei resurselor de personal și utilaje, podul a fost inchis…

- Clopoțelul a sunat intr-o școala ultramoderna in satul Caprioru din comuna Tatarani, o zi plina cu mult soare, cu zambete, dar și cu emoții atat pentru copii cat și pentru parinți, cadre didactice și administrația locala, condusa de primarul Constantin Patru care face eforturi foarte mari pentru a asigura…