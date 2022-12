Stiri pe aceeasi tema

Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, un proiect care prevede marirea plafoanelor venitului net lunar pe membru de familie pana la care persoanele pot beneficia de ajutor public judiciar, conform Agerpres. Legea merge spre promulgare la șeful statului.

Majoritatea angajatorilor din Romania (97%) afirma ca programul de lucru flexibil este unul dintre cele mai dorite beneficii de catre salariati, in timp ce doua din trei companii de top ofera beneficii legate de acest aspect, releva un studiu de specialitate, publicat marti.

Este prima data cand un presedinte american in exercitiu implineste 80 de ani, dar Joe Biden, a carui varsta este ridica semne de intrebare in contextul in care intentioneaza sa candideze pentru un nou mandat, nu a marcat in mod special aceasta ocazie duminica, transmite AFP, citat de Agerpres.

Lacramioara Perijoc, vicecampioana mondiala si campioana europeana en titre la categoria 54 kg, este singura reprezentanta a Romaniei care va boxa vineri seara, in prima gala a Campionatelor Europene de box pentru senioare de la Budva (Muntenegru), potrivit Agerpres.

Festivalul de arta vizuala Spotlight 2022 incepe joi in Capitala, Calea Victoriei si Arcul de Triumf urmand sa fie destinatii speciale la cea de-a sasea editie , anunța Agerpres. Spotlight aduce la Bucuresti, timp de trei zile, cele mai recente proiecte in domeniu ale artistilor romani.

Regele Charles și soția sa vor participa astazi la un eveniment public, pentru prima data de la inceputul doliului regal, in urma decesului reginei Elisabeta, informeaza BBC.

Monumentele naturale Babele și Sfinxul sunt și raman in domeniul public al orașului Bușteni, a transmis joi Prefectura Prahova, dupa ce miercuri presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a anunțat ca acestea au fost castigate definitiv de județul Dambovita in instanța.

Mama gemenilor care au decedat in luna august a anului trecut dupa ce au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiesti a fost condamnata, joi, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, decizia nefiind definitiva.