VIDEO Inconștiență dusă la extrem - Un şofer de autocar spulberă o barieră la calea ferată în Prahova Șoferul unui autobuz a fost surprins marți cand a forțat barierele de la o trecere de cale ferata, intre stațiile Crivina - Brazi din județul Prahova, anunța Mediafax. Un nou caz de inconștiența a fost surprins marți la ora 14.15, de camerele de luat vederi, la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 45+200, situata intre stațiile Crivina - Brazi, județul Prahova. Deși semnalele de avertizare sunt in funcțiune, iar brațele barierei in mișcare, șoferul forțeaza traversarea și rupe brațele barierei. Șoferul a pus in pericol nu doar propria-i viața, ci și viețile pasagerilor. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar care spulbera pur si simplu barierele de la o trecere de cale ferata din Prahova a fost surprins de camerele de luat vederi. Imaginilie au ajuns la Politia Transport Feroviar, iar soferul, un barbat in varsta de 39 de ani, a ramas fara permis pentru trei luni si are de platit o amenda de…

- Momentul in care un șofer de autocar a rupt barierele lasate la o trecere la nivel cu calea ferata, in judetul Prahova a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost postate, marți, pe Facebook de CFR Infrastructura. Incidentul a avut loc, marți, in jurul pranzului la trecerea la…

- Șoferul unui autobuz a fost surprins, marți, cand a forțat barierele de la o trecere de cale ferata, intre stațiile Crivina - Brazi din județul Prahova. Un nou caz de inconștiența a fost surprins marți la ...

- In videoclipul publicat de CFR Infrastructura, se vede cum autocarul se apropie cu viteza de barierele care se lasa inainte de trecerea trenului. Fara sa franeze, soferul rupe barierele si trece peste liniile de cale ferata. Potrivit oficialilor CFR, incidentul a avut loc marti, 26 octombrie 2021,…

- Un caz de inconștiența a fost surprins astazi, 26 octombrie 2021, la ora 14.15, de camerele de luat vederi, la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 45+200, situata intre stațiile Crivina – Brazi, județul PRAHOVA. Deși semnalele de avertizare sunt in funcțiune, iar brațele barierei in mișcare,…

- Un sofer de autocar care transporta muncitori in Parcul Industrial din Jucu, judetul Cluj, a fost surprins de camerele de supraveghere cum forteaza trecerea la nivel cu calea ferata, cu toate ca barierele sunt in curs de coborare.

- Inconstienta criminala a unui sofer de autocar care transporta muncitori in Parcul Industrial din Jucu. Acesta forteaza trecerea la nivel cu calea ferata, cu toate ca barierele sunt in curs de coborare, semn ca urmeaza sa vina trenul.

- Dupa apariția in spațiul public a imaginilor in care un șofer este surprins cum forțeaza barierele de la o trecere de cale ferata, polițiștii au vrjut sa afle imediat cine este. Așa au aflat ca, dupa momentul surprins de camere, barbatul s-a rasturnat cu mașina, iar poliția sosita la acel accident au…