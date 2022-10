(VIDEO) Incendiu puternic la sediul Arhiepiscopiei Tomisului Un puternic incendiu a izbucnit, sambata seara, la mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului din municipiul Constanta. Pompierii s-au chinuit mai bine de 4 ore sa lichideze incendiul. 30 de preoți care locuiesc in chiliile de la ultimul nivel au reusit sa iasa teferi. Intre timp, la Catedrala Sfinții Petru și Pavel, aflata in aceeași curte, un sobor de preoți condus de Inalt Preasfintitul Teodosie, oficia o slujba religioasa. Alarma s-a dat la ora 21 și 52 de minute. Preoții au simțit miros de fum și au incercat sa localizeze sursa incendiului, dar fara niciun rezultat. Intre timp, au sunat la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

