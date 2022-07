VIDEO/ Incendiu în curtea unor blocuri din Chișinău. Locatarii susțin că este o incendiere intenționată Noapte incinsa in curtea unor blocuri locative din Chișinau.. O gramada de gunoi a luat foc și a bagat in spaima in locatari. Incidentul a avut loc ieri, 5 iulie, in jurul orei 22:30, pe strada Plaiului din sectorul Botanica. La fața locului s-a deplasat un echipaj al pompierilor, care in mai puțin de 20 de minute au reușit sa domoleasca flacarile. Din cele din urma, salvatorii au constatat ca in acea curte au ars cinci metri patrați de gunoi. Din fericire, focul nu s-a raspandit și peste automobilele parcate in apropiere. Deși oficial nu a fost anunțata o cauza a izbucnirii flacarilor, locatarii… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pline cu gunoi și mizerie sunt curțile unor blocuri din Chisinau. Pe strada Pietrarilor din cartierul Telecentru, locatarii spun ca problema este una veche, iar vinovati ar fi cei care arunca deșeurile pe unde apuca, precum și muncitorii de la salubrizare, care vin doar o data la

- Incendiu in Capitala. Un apartament de la primul etaj al unui bloc locativ cu 5 nivele de pe strada Zelinski din sectorul Botanica al Capitalei a fost cuprins de flacari. Potrivit reprezentanților IGSU, pentru a stinge focul au intervenit 5 echipaje de pompieri.

- O autoritate criminala, fost sportiv, care a batut un barbat in sectorul Botanica al Capitalei și a amenințat cu pistolul cainele care-l insoțea, a fost trimis pe banca acuzaților.Cazul a avut loc in luna martie, in curtea unui bloc din Chișinau.

- Proimobil va prezinta un nou complex imobiliar dat in exploatare – „ICAM”. Acesta este amplasat chiar in inima celui mai verde sector de la Botanica, este unic prin confortul locației și a condițiilor avantajoase. ACUM, achitand o prima rata de 20%, poți deveni proprietarul unui apartament cu una, doua…

- Locatarii de pe o scara a unui bloc cu 10 etaje din municipiul Ramnicu Valcea au fost evacuati de pompieri, vineri seara, in urma unui incendiu izbucnit de la o cratita cu untura uitata pe foc de proprietarul unuia dintre apartamente, au informat reprezentatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Degetul rupt al unui politist valoreaza 2.000 de euro. „Tariful" a fost stabilit de Curtea de Apel, la capatul unui proces in care un pieton a fost judecat pentru agresarea a doi politisti. „Iarba" pe care ieseanul o fumase pare sa-i fi dat puteri inzecite, fiind nevoie de interventia inca unui politist…

- Acțiuni de informare și instruire au avut loc astazi in incinta manastirii „Sfintul Mare Mucenic Teodor Tiron” de pe strada Ciuflea 12 din municipiul Chișinau. In cadrul campaniei de prevenire angajații IGSU vin cu recomandari și atenționari in adresa responsabililor lacașelor de cult, care sint rugați…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Cluj au organizat vineri o conferința de presa pentru a explica intervenția pompierilor la incendiu l de bloc de pe strada Porii din Florești. Citește și … UPDATE – VIDEO – Incendiu la acoperișul unui bloc din Florești. Locatarii din trei scari,…