Proiectele care se deruleaza in municipiu reduc drastic numarul de parcari. Primarul Ioan Turc a declarat ieri ca exista un plan de realizare parcari. Dar pentru a le realiza este nevoie de un imprumut din banca. Pistele de bicicliști, linia verde, axa Garii- Nasaudului – sunt proiecte care schimba fața Bistriței. Deși doar pistele de bicicliști sunt acum in faza de derulare a lucrarilor, deja exista plangeri privind numarul de parcari care dispar. „Exista nemulțumiri in oraș, ca se pierd locuri de parcare. Și se reduce suprafața de rulare. E limpede ca acest proiect a fost facut din birou. Nu…