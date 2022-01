VIDEO Încă o vedetă, una care critică vehement credincioșii, s-a infectat cu SARS-COV-2 Virusul SARS-COV-2 cu noua sa tulpina, Omicron, pare sa nu aleaga victimele! Dintre personalitațile vieții publice recent infectate este și controversatul Gojira, realizator de emisiuni radio, cu apariții și in diferite producții televizate. Gojira, unul dintre criticii fervenți ai credincioșilor și clericilor, precum și un militant activ pentru drepturile homosexuale și predarea educației sexuale in școli a anunțat ca ”a luat COVID” și ca ia o pauza de o saptamana. Notoriu pentru pozițiile sale anti-clericale, Gojira a fost dat afara și de la radioul la care a lucrat pana la inceputul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

