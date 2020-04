Stiri pe aceeasi tema

- „Oamenilor le este frica, deci vreau sa le spun urmatoarele: in țara noastra nici o persoana nu a murit de coronavirus, nici una”, a lansat Lukașenko in cadrul unei reuniuni oficiale. „Cei care au murit, au murit din cauza unor maladii cronice de care sufereau”, a urmat șeful statului, citand „insuficiențe…

- Jandarmii bucuresteni si Politia au restrictionat accesul prin punctele de intrare in incinta Pietei Obor din Capitala, ca urmare a numarului mare de persoane prezente la cumparaturi. "Impreuna cu reprezentanti ai Politiei, Politiei locale si ai firmei de paza a pietei, jandarmii au restrictionat accesul…

- Lipsa substantelor pentru dezinfectie se simte in spitalele din toata tara, in contextul epidemiei de coronavirus. Furnizorii nu fac fata tuturor cererilor, asa ca medicii trebuie sa gaseasca alternative.

- Oamenii nu sunt singurii care sufera ca urmare a masurilor de carantinare impuse in foarte multe țari. Animalele mai sociabile din gradinile zoologice din Noua Zeelanda nu mai au parte de atenția acordata de obicei de vizitatori. Ingrijitorii neozeelandezi au apelat la puzzle-uri, parfumuri și alte…

- „Omul este, ce e drept, destul de nesfant, dar umanitatea in persoana lui trebuie sa-i fie sfanta.” – Immanuel Kant Ce este bunatatea? Este desavarșire morala. Ce este rautatea? Este lipsa moralei. Dicționarele definesc bunatatea drept insușirea de a fi bun, inclinarea de a face bine, calitatea care…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta, localitatea Eforie Sud.Din primele informatii a avut loc un incendiu la o gropa de gunoi la iesire din localitatea Eforie Sud, aproape de turnul de Televiziune, potrivit…

- Lebedele, cele mai rasfațate pasari in baletul clasic, iși fac apariția, in fiecare iarna, in golful Capul Turcului, din Eforie Sud. De peste 10 ani lebedele raman aici, lipite țarm și atrase de dragostea oamenilor. Spectacolul este feeric, lebedele aduc grație și candoare, iar oamenii care le hranesc…

- Fostul edil al Constantei, Radu Mazare, are pe rolul Inaltei Curti, joi, o contestatie la decizia instantei ierarhic inferioare prin care i s-a respins o cale extraordinara de atac prin care critica hotararea care l-a trimis definitiv dupa gratii in Dosarul Retrocedarii Plajelor.