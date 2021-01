VIDEO "Imn eroic al poporului": China a difuzat un documentar propagandistic la comemorarea unui an de la instituirea carantinei în Wuhan Cinematografele chineze au difuzat vineri un documentar patriotic pentru a comemora un an de la punerea sub carantina a orașului Wuhan, acțiunea facând parte din campania de propaganda a Beijingului de a-și prezenta într-o lumina pozitiva raspunsul inițial la pandemie, relateaza Reuters.



În capitala Beijing un numar redus de spectatori au mers la cinematograf pentru a viziona pelicula &"Zile și Nopți în Wuhan&", lansarea acesteia având loc la exact un an dupa ce autoritațile chineze au implementat o carantina de 76 de zile la primele ore ale zilei de 23 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a izolat luni alte trei milioane de locuitori in nord-estul tarii, dupa ce un reprezentant comercial a intrat in contact cu persoane in varsta, relateaza AFP. Ministerul chinez al Sanatatii a anuntat luni 109 de cazuri de COVID-19, dintre care aproape o treime in provincia Jilin, la frontiera…

- Echipa de experti de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) insarcinata sa ancheteze cu privire la originea noului coronavirus SARS-CoV-2 care era asteptata in China saptamana trecuta urmeaza sa-si inceapa misiunea joi, a anuntat luni Ministerul chinez al Sanatatii, relateaza AFP. Aceasta…

- Fostul președinte al Huarong Asset Management, una dintre cele mai mari companii chineze de gestionare a creditelor neperformante, a fost condamnat la moarte marți de catre o instanța din orașul Tianjin, relateaza Reuters și Bloomberg.Lai Xiaomin a fost condamnat pentru primirea unor mite în…

- O sedinta condusa de liderul Partidului Comunist din Beijing, Cai Qi, a cerut tuturor districtelor din Beijing sa intre in stare de urgenta, izoland cartierele si satele unde au aparut cazuri de infectare cu noul coronavirus. Duminica, centrul de tehnologie Shenzhen, din sudul Chinei, a raportat un…

- Magnatul media hongkongonez Jimmy Lai, arestat pentru ca a incalcat legea securitatii nationale impusa de China, a fost eliberat azi pe cautiune, informeaza agerpres . Lai, foarte critic la adresa Beijingului, este una dintre personalitatile hongkongoneze cele mai cunoscute vizate de aceasta legislatie…

- Statele Unite acuza China de ”încalcari flagrante” ale obligației de a pune în aplicare sancțiunile internaționale contra Coreei de Nord și ofera recompense de pâna la 5 milioane de dolari pentru informații privind încalcarea sancțiunilor, transmite Reuters. Alex…

- Tarile trebuie sa ramana vigilente chiar daca in ultima perioada s-a constatat o scadere a infectarilor cu noul coronavirus, a spus vineri, Maria Van Kerkhove, director tehnic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Mike Ryan, director executiv, a precizat ca ar fi o "grava speculatie" din partea organizatiei…

- Autoritatile din orasul chinez Wuhan au anuntat vineri ca au detectat noul coronavirus pe ambalajele pachetelor de carne de vita dintr-un lot importat din Brazilia, in contextul in care saptamana aceasta a fost accelerata testarea alimentelor congelate in cadrul unei campanii la nivel national, informeaza…