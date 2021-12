VIDEO | Imagini revoltătoare: Tramvai de 2 milioane de euro, vandalizat de două adolescente din Iași Tinerele s-au așezat pe ultimele locuri din partea din spate a tramvaiului, chiar in dreptul camerelor de supraveghere. In imagini se poate vedea cum una dintre fete rupe capacul portului USB și incearca fara succes sa scoata dispozitivul.Incidentul a fost prezentat pe pagina de Facebook a companiei de Transport Public Iași, care a semnalat ca tinerele au mazgalit și interiorul vagonului cu un marker permanent. Imaginile au ajuns la polițiști care au deschis dosar penal. Aceștia le cauta acum pe fete pentru a le trage la raspundere pentru faptele lor. „Un alt tramvai modern PESA a fost vandalizat.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

