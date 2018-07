Stiri pe aceeasi tema

- Frumoasa dansatoare Cristina Pucean incanta pe toata lumea cu mișcarile ei senzuale și transmite peste tot pe unde merge energie pozitiva și voie buna. Cu toate acestea și ca orice om, dansatoarea a intampinat ceva probleme in familie.

- Tristan Tate, declarație șocanta in direct la tv. Acesta a povestit ce planuri are, insa nu a uitat sa fie și amuzant, spre surprinderea celorlalți. Marturisirile lui au fost cu adevarat neașteptate. “Planuiesc sa deschid o școala de arte marțiale și sa ma lupt in timpul liber cu maeștrii locali de…

- Alin Pascal a implinit 37 de ani si a fost sarbatorit cu mare fast im platoul emisiunii "Agentia Vip". Artistul a primit si o surpriza de proportii din partea lui Cristi Brancu si a Biancai Sarbu, cei doi complotand un moment de neuitat pentru artist.

- A inceput nebunia de 1 mai și toata spuma showbiz-ului și-a facut bagajele și s-a mutat pe litoralul Marii Negre. Busucul nu a putut sa lipseasca de la mega-petrecerea din Mamaia.(CITEȘTE ȘI: S-A DAT STARTUL MEGAPARTY-URILOR DE 1 MAI!) De cum a ajuns la mare, prezentatorul de la Kanal D și-a dus iubita…