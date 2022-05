Stiri pe aceeasi tema

- Tanczos Barna, fost președinte al Federației Romane de Hochei pe Gheața, actual ministru al Mediului, a reacționat, pentru GSP.ro, dupa ce a fost surprins alaturi de suporterii maghiari la meciul cu Romania, insa n-a dorit sa explice prezența sa in mijlocul suporterilor adversarei Romaniei. ...

- Moment umilitor pentru Romania, chiar in Ungaria. Naționala de hochei a Romaniei a intonat imnul neoficial al Ținutului Secuiesc. Echipa e formata in mare parte din jucatori maghiari, insa chiar și așa reprezinta Romania, al carei imn e "Deșteapta-te, romane!". Fii la curent cu cele mai noi…

- Ca si cum rezultatele catastrofale de la Mondiale, in urma carora tricolorii au retrogradat in al treilea esalon valoric, nu erau de ajuns, jucatorii de la Miercurea Ciuc si Gheorghieni au „reusit“ sa furnizeze si un moment revoltator, inainte de a mai bifa o infrangere.

- Naționala masculina a Romaniei a evoluat in aceasta saptamana la Campionatul Mondial, in Slovenia, iar la ultimul meci, cu Ungaria, a avut loc un moment scandalos. Inainte de partida dintre Romania și Ungaria (2-4), hocheiștii celor doua naționale au oferit un moment incredibil. ...

- Romania a invins categoric Austria, scor 38-29 și s-a calificat la Europeanul programat in 4–20 noiembrie 2022, in Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru. Selecționerul Adrian Vasile este mulțumit ca Romania a practicat un joc bun, in viteza și ca a dominat disputa cu Austria. „A fost o saptamana…

- Nationala feminina de handbal U20 a Romaniei a fost repartizata in Grupa E a Campionatului Mondial 2022, alaturi de Cehia, Angola si Paraguay, s-a stabilit la tragerea la sorti efectuata la Hotelul Evropa din Celje (Slovenia). 32 de echipe se vor intrece la turneul final din Slovenia, intre 22 iunie…

- Ministrului Mediului, dupa incendiul de la centrala nucleara din Ucraina: „Autoritațile din Romania nu detecteaza radioactivitate crescuta” Ministrului Mediului, dupa incendiul de la centrala nucleara din Ucraina: „Autoritațile din Romania nu detecteaza radioactivitate crescuta” Tanczos Barna, ministrul…

- Romania intalnește ACUM Portugalia, intr-un meci extrem de important in lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din Franța din 2023. Partida a inceput la ora 17:30, poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro și este televizata pe TVR 1 și TVR HD. live » Romania - Portugalia 3-0 Meciul se joaca la…