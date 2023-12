Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avut sambata o discuție cu prim-ministrul interimar libanez Najib Mikati, remarcand „ingrijorarea tot mai mare cu privire la tensiunile in creștere de-a lungul graniței de sud a Libanului”, conform Al Jazeera.„Secretarul de stat al SUA a reiterat importanța…

- Libanul pregateste masuri de urgenta si este cu ochii atintiti spre frontiera sa sudica, unde gruparea siita Hezbollah si Israelul sunt implicate in schimburi de focuri tot mai intense, in timp ce creste senzatia de teama si neputinta ca tara se va vedea atrasa in razboiul pornit din Fasia Gaza, consemneaza…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel in timpul zilei de duminica, 15 octombrie 2023, pe masura ce acestea apar.UPDATE 15 octombrie, ora 01.45: Israelul acuza ca rachete au fost trase din Siria spre nordul tariiFortele de Aparare…

- Armata israeliana spune ca ataca teritoriul libanez ca raspuns la tirurile antitanc care au vizat un post militar israelian. rmata israeliana afirma ca o racheta a fost trasa din Liban spre un post militar israelian de la granița. Racheta antitanc a lovit in apropiere de satul Arab Al-Aramshe, a precizat…

- Ultima ora: Armata israeliana a atacat teritoriul libanezArmata israeliana (IDF) spune ca ataca acum teritoriul libanez ca raspuns la tirurile antitanc care au vizat un post militar israelian, informeaza Al Jazeera.Armata israeliana afirma ca o racheta a fost trasa din Liban spre un post militar…

- Organizatia militanta siita Hezbollah anunta ca a lansat rachete si obuze din Liban spre nordul Israelului, duminica dimineața, pentru a ajuta ofensivei lansata sambata de Hamas impotriva Israelului, relateaza France Presse. Armata Israeliana și-a anunțat contraatacul, duminica dimineața. Un purtator…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…