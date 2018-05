Stiri pe aceeasi tema

- In Hawaii, eruptia vulcanului Kilauea s-a intensificat si ameninta noi zone locuite. In urma unei noi erupții, o persoana a fost ranita, dar problema este ca rauri de lava se indreapta spre zonele locuite.Citește și: ALERTA in Capitala: un copil a murit și parinții au orbit, dupa ce au mancat…

- Este greu de imaginat amploarea poluarii cu plastic din oceanul planetar - v-am prezentat si noi imagini si v-am povestit despre adevaratele insule de gunoaie. Dar solutii exista, care de care mai ingenioase - si mai functionale. Printre ele - un uriaș sistem de bule de aer.

- Cercetatorii au avertizat ca exista riscul poroducerii unor explozii masive dupa aceasta erupție, și au explicat cat de mare este pericolul provocat de erupția vulcanului Kilauea din Hawaii și ce risc ar reprezenta pentru populație, scrie Washington Post. Creșterea continua a activitații vulcanice pe…

- Nivelul de dioxid de carbon din atmosfera a ajuns la un nivel record in luna aprilie, conform Institutului de Oceanografie din cadrul Universitatii din California. Conform observatiilor realizate in cadrul Observatorului Maima Loa din Hawaii, concentratia de gaze de sera a crescut la 410,31 de parti…

- NASA susține ca planeta Uranus miroase a oua stricate. Cercetatorii americani iși bazeaza declarația pe analizarea substanțelor gazoase gasite in compoziția norilor care formeaza planeta aflata la 2,9 miliarde de kilometri de soare, citeaza Agerpres un comunicat al agentiei spatiale americane. Pana…

- Oamenii de știința au anunțat ca un asteroid de dimensiunile unui autobuz se indreapta spre Pamant. Cercetatorii de la NASA l-au descoperit in urma cu trei zile. Aceștia au declarat ca asteroidul va trece la o distanța relativ mica de planeta noastra.

