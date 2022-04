Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 23-04-2022 ora 15 Nr. mesajului : 2 Valabil de la : 23-04-2022 ora 16:00 pana la : 23-04-2022 ora 17:00 Județul Vrancea: Homocea, Ploscuțeni, Tanasoaia, Corbița, Boghești; Se vor semnala : frecvente descarcari electrice, grindina…

- Schimbare radicala de vreme. Dupa o saptamana in care am avut si temperaturi de 25 de grade, pare acum ca am intrat intr-un alt anotimp. Au fost caderi de grindina in Bistrita-Nasaud si Cluj, iar in Maramures si la munte a nins ca in plina iarna. Dupa o noapte cu rafale puternice de vant in toata tara,…

- Pesta porcina africana (PPA) a fost confirmata astazi, 12 aprilie 2022, intr-o exploatație din județul Vrancea. Pentru a preveni raspandirea bolii, Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Vrancea s-a intrunit in ședința, in cadrul careia a fost analizat și aprobat Planul de masuri stabilit…

- Decizia de a intrerupe partial iluminatul stradal nocturn a fost luata de primaria din Ruginesti pentru a face economie, dupa ce ultima factura la energie electrica a fost de peste 300 de mii de lei.

- Cu toate ca oficial este primavara și suntem in luna martie, iarna nu vrea sa plece. In noaptea de joi spre vineri a nins atat de mult in comuna Spulber din județul Vrancea, incat localnicii s-au trezit cu zapada de un metru. „Iarna și-a aratat colții la final de anotimp” Primarul comunei Spulber spune…

- Astazi, polițiștii covasneni au efectuat o percheziție domiciliara, in orașul Bod, județul Brașov, la o persoana banuita de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 2019 – 2021, un barbat, de 38 de ani, ar fi patruns, prin efractie, in trei locuinte din județul…

- Pe toate sectoarele de drum național din administrarea Secției de Drumuri Naționale Suceava circulația este asigurata in condiții de iarna. Toate sectoarele de drumuri au partea carosabila cu zapada framantata sub 1-2 cm, alternand cu porțiuni umede. S-a acționat pe parcursul zilei de ieri și a nopții…

- Cel mai frig a fost, luni dimineata, in orasul Dumbraveni, judetul Sibiu, unde s-au inregistrat minus 20 de grade. Cel mai mare strat de zapada este la Balea Lac, in muntii Fagaras, de peste 2,2 metri.