- Detasamentul de pompieri Tulcea a intervenit astazi pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Izvoarele.S a intervenit cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 SMURD si 13 subofiteri.La fata locului intervine si Serviciul Voluntar pentru Situatii de…

- Un incendiu a fost semnalat vineri dimineata, in jurul orei 7:52, la Palatul Braunstein din centrul Iasului. Flacarile au izbucnit la etajul al treilea, iar fumul gros a umplut si podul cladirii. In imobil se aflau muncitori care lucrau la reabilitare. Ei s-au autoevacuat. Nu au fost inregistrate victime.…

- Potrivit acestuia, pompierii militari din Pechea au intervenit si au stins incendiul cu o autospeciala cu apa si spuma. "Incendiul a fost cauzat de un scurt circuit si a pornit de la compartimentul motor. Masina de politie a fost deteriorata in proportie de 45 %", a precizat Sion. El…

- Un autoturism marca Dacia Logan a luat foc luni, in mers, pe Bulevardul Geniului din Capitala, in apropiere de zona in care se afla Palatul Cotroceni. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere apartinand Inspectoartului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov, informeaza Mediafax.La…

- Un incendiu puternic a avut loc vineri dupa-amiaza intr-un apartament dintr-un bloc turn din estul Londrei, opt unitati de salvare si 58 de pompieri luptandu-se sa stinga flacarile, informeaza BBC, potrivit Mediafax.ro.

- Cu cateva minute inaintea finalului primei sedinte de antrenamente libere, Ericsson a pierdut controlul volanului, iar masina sa a iesit in decor, izbind zidul de protectie al pistei. Desi incidentul a avut loc intr-o zona larga de degajare, impacul a fost unul puternic, iar monopostul Sauber a luat…

- Un incediu urias a cuprins una dintre cladirile emblematice ale orasului scotian Glasgow pentru a doua oara în ultimii patru ani. Scoala de Arte a fost înghitita în doar câteva minute de flacari si fum. Nu au fost raportate victime. Toate cladirile…

- Masina jurnalistului timisorean Dragos Bota, editorul sef al pressalert.ro, a fost incendiata in noaptea de vineri spre sambata, informeaza Realitatea.net. Autoturismul Opel Vectra parcat langa blocul din Timisoara in care locuieste ziaristul a ars in jurul orei 2.40. Incendiul a observat un vecin,…