VIDEO. Gălățean arestat la cererea DIICOT pentru „plasarea” a zeci de mii de euro, în bancnote false de 50 și 100 euro Procurorii DIICOT Galați și polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate l-au capturat pe liderul unei grupari infracționale care plasa in Galați, dar și in alte localitați din țara, sume importante in bancnote false de 50 și 100 de euro, aduse din Italia. Procurorii au organizat, marți, un flagrant in cadrul caruia l-au capturat pe liderul gruparii in momentul in care acesta preda la o firma de curierat un colet in care se aflau, ascunse, intr-o perna, 420 de bancnote false de 50 de euro si 100 de euro, valoarea totala a acestora fiind de 25.900 de euro. „La data de 16.11.2021,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

