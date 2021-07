VIDEO Furtunile puternice au făcut ravagii și în Italia, cauzând inundații și alunecări de teren Echipele de interventie au fost mobilizate miercuri pentru a participa la zeci de operatiuni în nordul Italiei dupa ce aceasta regiune a fost afectata de furtuni si ploi torentiale, relateaza agențiile AFP și DPA, citate de Agerpres.



În provincia Varese, la est de Lacul Maggiore, pompierii au fost solicitati sa intervina la 40 de incidente, au precizat miercuri fortele de interventie italiene. Ploile abundente au provocat alunecari de teren si inundatii în regiune.



În imaginile publicate pe retelele de socializare apar valuri de moloz si noroi care blocheaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale cazute in ultimele 24 de ore au provocat inundatii in 36 de localitati din 15 judete din Romania. Pompierii intervenind pentru evacuarea a zeci de turisti blocati de viituri, a anuntat, miercuri, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al țarii.

- Ploile torentiale cazute in ultimele 24 de ore au provocat inundatii in 36 de localitati din 15 judete. Pompierii au trebuit sa intervina pentru evacuarea a zeci de turisti blocati de viituri, a anuntat, miercuri, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Sunt ore de mare incercare pentru oameni din zeci de localitati, in care furtunile violente de vara au provocat dezastre. Ploile cazute in cascada au sfaramat case si drumuri si au azvarlit de colo colo lucruri ce pareau de neurnit. 12 judete au stat sub semnul vijeliilor, insa cu adevarat dramatic…

- Un sofer de autobuz din nordul Italiei a salvat marți dimineața 25 de elevi, dupa ce a observat ca vehiculul pe care il conducea intr-un tunel de pe o autostrada avea o problema și a oprit chiar inainte sa fie cuprins pe flacari, potrivit BBC . Autobuzul transporta copii cu varste cuprinse intre 14…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 23 de localitati din 16 judete pentru evacuarea apei din case si gospodarii, in urma ploilor abundente. "Se intervine pentru evacuarea apei din 11 case, 70 curti, 7 anexe gospodaresti, 7 subsoluri/beciuri si de pe 5 strazi, cat si pentru degajarea…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de sambata, in localitati din Arges și alte șase județe unde s-au produs inundatii in contextul codurilor de vreme rea emise de meteorologi, apa fiind evacuata din zeci de gospodarii, dar si din case, subsoluri/beciuri si de pe strazi. Conform datelor publicate,…

- Ploile de joi au provocat mai multe pagube în gospodariile clujenilor, dar și într-un șantier aflat în construcție, de pe strada Soporului din Cluj-Napoca. Pompierii au stat pâna la 5 dimineața pentru a scoate apa…

- Sute de case și curți din județele Bihor și Maramureș sunt inundate din cauza viiturilor puternice din ultimele ore. Oamenii au reușit sa-și salveze animalele in ultimul moment și au cerut ajutorul pompierilor sa scoata apa din gospodarii. Și vantul a facut ravagii in țara. Zeci de copaci s-au prabușit…