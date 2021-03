Paul Iștoan, fratele unuia dintre barbații uciși de agresorul de la Onești, a povestit pentru Sursa Zilei cum a decurs acțiunea polițiștilor inainte de dubla crima. Barbatul spune ca polițiștii erau relaxați, neeechipați complet și l-au liniștit tot timpul, spunandu-i ca agresorul este calm și nu iși va pune in practica amenințarile. Paul Iștoan a […] The post VIDEO Fratele uneia dintre victimele de la Onești a fost de fața la acțiunea poliției: “Agresorul e calm, stați liniștit ca nu se intampla nimic” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .