Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din targumureșeanul Rareș Cojoc și Andreea Matei a ajuns pana in finala categoriei Adult Standard la Dans Sportiv, la The World Games 2022, competiție care se desfașoara in Birmingham, SUA, in perioada 7-17 iulie 2022. Perechea din Romania s-a clasat pe locul VI in finala. "Probabil…

- Sorana Cirstea (locul 32 WTA si favorita 26) s-a calificat, luni seara, in turul doi al turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Romanca a trecut in runda inaugurala de jucatoarea din Serbia Aleksandra Krunici (107 WTA), scor 7-6 (5), 7-6 (1). Meciul a durat o ora si 44 de minute. In runda urmatoare,…

- Perechea de dansatori alcatuita din Rareș Cojoc și Andreea Matei s-au clasat pe locul 3 in Finala Adult Standard WDSF Grand Slam din Naron (Spania), competiție care s-a desfașurat vineri, 24 iunie. "Romania in premiera pe podium la WDSF GrandSlam in Spania! Perioada de așteptare s-a sfarșit, și acum…

- In perioada 10 – 12 iunie 2022, un numar de 29 de cadre didactice de la școli din județele Sibiu si Mureș au participat la sesiuni de formare, organizate in cadrul proiectului "Acces spre Succes", finanțat de Norvegia prin Granturile Norvegiene in cadrul Programului Dezvoltare Locala. Proiectul este…

- SUCCES… O veste excelenta a venit ieri, pentru intreg colectivul Scolii „Mihail Sadoveanu” din municipiul Husi! Unitatea a primit titlul de „Scoala de Excelenta”, in cadrul proiectului international „Climate Action”. Distinctia rasplateste implicarea husenilor in tot ceea ce inseamna actiuni educative…

- "Nu exista prieten mai puternic pentru Statele Unite decat Romania" Unul dintre liderii republicani din Congresul Statelor Unite, senatorul Robert Portman s-a aflat la București la sfârșitul saptamânii trecute unde a elogiat alianța și prietenia țarii sale cu România, precum și…

- In premiera pentru Romania, Palatul Parlamentului devine gazda Campionatului European de Adulți Standard și a Cupei Europene de Adulți Latino, sambata 28 mai. Campionatul European de Adulți Standard și Cupa Europeana de Adulți Latino aduc la București, in 28 mai, cei mai buni sportivi din peste 34 de…

- Primul spectacol din cadrul evenimentului aniversar, intitulat in mod deloc intamplator GENERAȚII, va avea loc Duminica, 29.05.2022, ora 19.00 – un spectacol in care vor pasi, pe scena, rand pe rand, trei generatii de tineri care activeaza in prezent in cadrul organizatiei, prezentand trei episoade…