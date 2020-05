Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, astazi, 24 aprilie, intr-un apartament din Deva. Flacarile au pornit intr-una dintre camere si s-au extins in toata locuinta. Pompierii au fost nevoiti sa intervina cu trei echipaje si o autospeciala. Din fericire nu au fost victime insa mai multe persoane au trebuit evacuate…

- Decesul cu numarul 416 in Romania este al unui pompier in varsta de 48 ani din județul Constanța. ISU Dobrogea spune ca acesta era șofer pe autospecialele de stingere. Inspectoratul pentru Situatii de...

- Fiecare patron sau director de astfel de instituție de ocrotire a trebuit sa gaseasca soluții. Soluții de cazare, maști obligatorii de protecție, hrana, produse de igiena, haine curate, printre altele. Fara a primi, pana acum, nici macar declarativ, sprijin de la stat. Personalul a fost luat pe nepregatite…

- Padurea de la Dofteana arde de doua zile. Un incendiu litiera a izbucnit sambata, 4 aprilie, in satul Bogata, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgența a desfașurat mai multe mașini de lupta și zeci de pompieri. Din momentul anunțarii și pana in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe podul de la Doraly.In urma impactului,a rezultat o victima constienta. In accident sunt implicate…

- La nivelul judetului Iasi, situatia masurilor intreprinse in vederea impiedicarii raspandirii si combaterii COVID -19 este urmatoarea: Un numar de 3.462 persoane sunt izolate la domiciliu, fara simptomatologie specifica si care sunt monitorizate din punct de vedere medical de catre DSP. Mai precizam…

- Miercuri, 4 martie, intre orele 12.00 – 13.00, va fi organizat in municipiul Ramnicu Sarat un exercițiu de alarmare privind producerea unui cutremur. Exercițiul va avea loc in zona Castelului de apa, fosta Unitate Militara. Pentru a nu crea panica, cetatenii sunt informati ca se vor utiliza sirenele…